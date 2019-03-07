Калининградские власти озадачились восстановлением мостов на остров Канта. Начнут с реконструкции Старого железнодорожного моста через реку Преголя. Следующими реконструируют мост Ластадие и мост с острова Канта к Бирже. В ближайшие годы здесь будет Музейный квартал.

Калининградские городские и областные власти озадачились восстановлением мостов на остров Канта. Начнут с реконструкции Старого железнодорожного моста через реку Преголя. Стальной кёнигсбергский ж/д мост, построенный в 1863-1865 годах, находится в районе набережной знаменитого Музея Мирового океана. Следующим сооружением, которое планируют реконструировать, станет мост "Ластадие". Он соединит территорию спорткомплекса "Юность" с островом. Затем очередь дойдет до моста с острова Канта к Бирже.Как заметил советник губернатора по архитектурным вопросам Вячеслав Генне, важно, чтобы все мосты были разводными. Это даст толчок развитию речного судоходства. Кроме того, когда мосты свяжут разорванные сейчас части города, — появится общее комфортное для всех пространство. Это оценят и пешеходы, и велосипедисты.В планах на ближайшие годы — сделать эту территорию в центре Калининграда Музейным кварталом, передает ГТРК "Калининград".