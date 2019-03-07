Греческие футбольные клубы ОФИ и Аигиниакос подвергнутся санкциям после того, как комитет по этике Греческой федерации футбола признал их очный матч прошлого сезона договорным. Клубы второй греческой лиги предварительно договорились о победе ОФИ с разницей минимум в три мяча.

Греческие футбольные клубы ОФИ и "Аигиниакос" подвергнутся санкциям после того, как комитет по этике Греческой федерации футбола признал их очный матч прошлого сезона договорным. Клубы второй греческой лиги предварительно договорились о победе ОФИ с разницей минимум в три мяча.В итоге игра третьего тура завершилась со счетом 6:0 в пользу ОФИ. По итогам сезона клуб с критского города Ираклион стал чемпионом турнира и пробился в высший дивизион чемпионата Греции, "Аигиниакос" остался во втором эшелоне греческого футбола.Теперь же команды понесут наказание. ОФИ по окончании текущего сезона вернется в свой прежний дивизион вне зависимости от спортивных результатов в Суперлиге, сообщает Чемпионат.Com. "Аигиниакос" же также пойдет на понижение в классе и опустится в третий дивизион.Также команды будут оштрафованы на 340 тысяч долларов каждый, а новый сезон начнут с шестиочковым минусом в турнирной таблице. Кроме того, президенты клубы получили пожизненную дисквалификацию от футбольной деятельности, а три футболиста "Аигиниакоса" забанены на 10 лет.