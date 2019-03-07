Из незаконного оборота оперативники изъяли почти 400 граммов запрещенных веществ.

Сотрудниками УНК УМВД России по Владимирской области при проведении совместных оперативных мероприятий с инспекторами ДПС ГИБДД ОМВД по Суздальскому району задержана 49-летняя жительница Камешковского района.В ходе осмотра автомобиля, на котором передвигалась задержанная, оперативники обнаружили и изъяли четыре свертка с порошкообразным веществом.Проведенным впоследствии экспертным заключением подтверждено, что в свертках находились наркотические средства синтетического происхождения общей массой 399,16 грамма.При проведении дальнейших оперативных мероприятий по месту жительства задержанной полицейские изъяли электронные весы и упаковочные материалы.Установлено, что фигурантка следовала в один из регионов страны, планируя сбыть на его территории оптовую партию запрещенных веществ.В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере).Сотрудниками полиции устанавливаются каналы приобретения фигуранткой запрещенных веществ, проводится проверка на её причастность к иным эпизодам противоправной деятельности.