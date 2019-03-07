Пострадал водитель «ВАЗ-2109»

Пострадал водитель «ВАЗ-2109»В Ковровском районе на скользкой трассе произошло ДТП. Ранним утром 6 марта на 13 километре автодороги «на автодороге «Сенинские Дворики - Красный Октябрь – Павловское - Тюрмировка» столкнулись два автобомиля.По информации пресс-службы ГИБДД, 59-летний водитель, управляя автомобилем «Ваз-2109», на повороте направо не справился с управлением, и его машину занесло.Автомобиль столкнулся с двигающейся во встречном направлении «Ладой » под управлением 3—летнего водителя. В результате аварии водитель «ВАЗ-2109» получил травмы. Госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства ДТП.