Депутаты горсовета Красноярска одобрили проект будущего памятника Дмитрию Хворостовскому. Скульптуру оперного певца, народного артиста России установят возле Сибирского института искусств - там, где сейчас размещена капсула с частью его праха.

Депутаты горсовета Красноярска одобрили проект будущего памятника Дмитрию Хворостовскому. Скульптуру оперного певца, народного артиста России установят возле Сибирского института искусств — там, где сейчас размещена капсула с частью его праха.Автором скульптурной композиции, которую отольют из бронзы, стал московский художник Владимир Усов. Среди претендентов его работу признали лучшей. Утверждала образ будущего памятника золотому баритону специальная комиссия из Красноярска. Установка памятника намечена на август, передает ГТРК "Красноярск".Напомним, Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне осенью 2017 года на 56-м году жизни. В честь всемирно известного исполнителя в Красноярске назван Театр оперы и балета, детская музыкальная школа и институт искусств.