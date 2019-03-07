Теперь нарушителей будут судить за хулиганство

Теперь нарушителей будут судить за хулиганствоДвое мужчин задержаны в Красноярске за попытку поджечь здание мэрии города. Об этом сообщает портал со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.Задержанным грозит срок за хулиганство и попытку повредить или уничтожить имущество, отметили в ведомстве. Прежде чем они предстанут перед судом, им предстоит пройти медицинское освидетельствование. В Сети тем временем появился роли, как один из мужчин бросает в здание мэрии коктейли Молотова.