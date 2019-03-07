Следственный комитет выяснил все детали случившегося

Следственный комитет выяснил все детали случившегосяВо Владимирском Следственном комитете завершили расследование уголовного дела, возбужденного после пожара, унесшего жизни четырех людей.18 октября 2018 года четверо жителей Мурома приехали в деревню Максимовка, что в Меленковском районе, на поминки к родным.Поздним вечером 68-летний пенсионер, его 66-летняя сестра, 43-летняя дочь и 5-летний внук собирались засыпать, но мать мальчика, будучи сильно пьяной, бросила на пол окурок. Забыв об этом, она ушла в другую комнату спать. Дом был деревянный, с печным отоплением, от тлеющего окурка он вспыхнул мгновенно.Все находившиеся на тот момент в доме не сумели выбраться и погибли в огне. Уголовное дело было прекращено, так как виновница погибла вместе с потерпевшими.Единственный, кто из этой семьи уцелел - 15-летний сын 43-летней женщины. По мнению следствия, органы опеки недостаточно наблюдали за этой неблагополучной семьей. Женщина выпивала, не работала, не уделяла детям никакого внимания, часто оставляя малыша под присмотром сына.Материалы по бездействию органов системы профилактики следователь выделил в отдельное производство, проверка продолжается.