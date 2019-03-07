В Москве полицейские предотвратили заказное убийство экс-заместителя министра ЖКХ Московской области Евгения Харитонова.

В Москве полицейские предотвратили заказное убийство экс-заместителя министра ЖКХ Московской области Евгения Харитонова, передает ТАСС.Как сообщили в правоохранительных органах, речь идет о бизнесмене Харитонове, который явился в полицию и заявил, что на него готовит покушение безработная москвичка Елена Дудурова.Полицейские решили провести оперативный эксперимент. Они назначили встречу с заказчицей убийства в одном из кафе на Раушской набережной под видом киллеров. Она передала им вознаграждение в 50 тысяч рублей за ликвидацию Харитонова.После передачи денег Дудурова была задержана. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".В 2000-х годах Харитонов работал в правительстве Московской области. В 2015 году его обвинили в причастности к убийству бывшего депутата Липецкого госсовета Михаила Пахомова. В том же году Липецким городским судом Харитонов был приговорен к семи годам лишения свободы за это преступление, освободился он досрочно.