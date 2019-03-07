Когда денежные операции по карте заблокировали, он её выбросил

Когда денежные операции по карте заблокировали, он её выбросилВ начале марта в дежурную часть полиции с заявлением о хищении денег с кредитной карты обратился 42-летний житель Мурома. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Мужчина рассказал, что получил смс-сообщение о блокировке кредитной карты, после чего в банке узнал о списании со счёта 70 тысяч рублей, хотя он давно не пользовался этой картой.Правоохранители задержали подозреваемого - 53-летнего безработного житель города Мурома.Мужчина признал свою вину и пояснил, что в одном из местных баров вместе с потерпевшим распивал алкоголь и для оплаты заказа получил от него банковскую карту. Возвращать он ее не стал. Затем злоумышленник неоднократно пользовался картой в автомагазинах. Когда денежные операции по карте заблокировали, он её выбросил.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за мошенничество с использованием электронных средств платежа. Ему может грозить наказание до 5-ти лет с ограничением свободы на срок до одного года.