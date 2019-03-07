Утвердить в России перечень потенциально опасных собак предлагает МВД. В проект такого перечня включено более 70 пород и метисов. Текст документа размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Утвердить в России перечень потенциально опасных пород собак предлагает МВД. В проект такого перечня включено более 70 пород и метисов. Текст документа размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Для включения в перечень предлагаются породы собак, обладающие генетически обусловленными качествами агрессии и силы, породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку.Собак пород, включенных в перечень МВД, предлагается запретить выгуливать без поводка. Территории, где находятся такие собаки, должны быть снабжены соответствующими предупреждениями.В список пород собак, среди прочих, предложено включить американского питбультерьера, американского стаффордширского терьера, английского мастиффа, аргентинского дога, бордосского дога, бульмастифа, бультерьера, восточно-европейскую овчарку, доберман-пинчера, ирландского волкодава, кавказскую овчарку, кане корсо, московскую сторожевую, неаполитанского мастифа, немецкую овчарку, немецкого дога, ризеншнауцера, ротвейлера, среднеазиатскую овчарку, черного терьера, шарпея и южнорусскую овчарку. Также в проекте перечня упомянуты метисы и гибриды этих пород.