Утвердить в России перечень потенциально опасных собак предлагает МВД. В проект такого перечня включено более 70 пород и метисов. Текст документа размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Утвердить в России перечень потенциально опасных пород собак предлагает МВД. В проект такого перечня включено более 70 пород и метисов. Текст документа размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Для включения в перечень предлагаются породы собак, обладающие генетически обусловленными качествами агрессии и силы, породы, используемые для травли, и аборигенные породы, в которых не велась селекция на лояльность к человеку.
Собак пород, включенных в перечень МВД, предлагается запретить выгуливать без поводка. Территории, где находятся такие собаки, должны быть снабжены соответствующими предупреждениями.
В список пород собак, среди прочих, предложено включить американского питбультерьера, американского стаффордширского терьера, английского мастиффа, аргентинского дога, бордосского дога, бульмастифа, бультерьера, восточно-европейскую овчарку, доберман-пинчера, ирландского волкодава, кавказскую овчарку, кане корсо, московскую сторожевую, неаполитанского мастифа, немецкую овчарку, немецкого дога, ризеншнауцера, ротвейлера, среднеазиатскую овчарку, черного терьера, шарпея и южнорусскую овчарку. Также в проекте перечня упомянуты метисы и гибриды этих пород.