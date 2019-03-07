В Санкт-Петербурге пенсионерка пожаловалась в полицию, что неизвестная женщина на улице украла у нее собаку, применив метод гипноза.

В Санкт-Петербурге пенсионерка пожаловалась в полицию, что неизвестная женщина на улице украла у нее собаку, применив метод гипноза.Инцидент произошел во дворе дома на 3-й Линии Василевского острова. По словам пострадавшей, похитительница загипнотизировала ее и забрала черно-серую таксу, которую пенсионерка выгуливала.Собака жила у женщины на передержке, так как хозяин животного находился в больнице. Ущерб от хищения оценен в 30 тысяч рублей. В настоящее время полиция изучает все обстоятельства происшествия, рассказали ТАСС в пресс-службе УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.