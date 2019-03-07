В музее УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве для ребят было организованно рабочее место, где они смогли заняться своим творчеством и подготовить поздравительные открытки...

Дети сотрудников полиции пришли в УВД по СЗАО, чтобы поздравить женщин полицейских с Международным женским днем. Данное мероприятие было организованно в рамках акции «8 Марта - В каждый Дом».В музее УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве для ребят было организованно рабочее место, где они смогли заняться своим творчеством и подготовить поздравительные открытки. Не остались без внимания детей экспонаты, выставленные в музее УВД. Малышам больше всего понравились головные уборы сотрудников органов внутренних дел, которые они с радостью примеряли.Закончив свои поделки и отрепетировав выученные дома стихи, дети пошли поздравлять женщин с наступающим праздником. Такие озорные и необычные гости вызвали бурный интерес у всех сотрудников.Ребята ходили по кабинетам и поздравляли представительниц прекрасного пола, дарили сделанные своими руками открытки и рассказывали стихотворения.Малышей встречали радостными улыбками и сладкими подарками.Подарив частичку тепла и уюта, ребята отправились по домам, а их поделки останутся приятным воспоминанием о прошедшем мероприятии.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56