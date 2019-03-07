Для детей была организована развлекательная программа с аниматором...

Каждый год сотрудники полиции УВД по СВАО посещают воспитанников детского дома «Алые паруса».Начальник ОМПО УВД по СВАО подполковник внутренней службы Анна Иванова и специалист ОМПО УВД по СВАО лейтенант внутренней службы Анастасия Шкаева в честь наступающего Международного женского дня поздравили воспитанниц и руководство подшефного детского дома «Алые паруса». В свою очередь ребята подготовили праздничное выступление.Кстати, дети смогли на время перевоплотиться в любимых мультипликационных героев с помощью мастеров аквагрима. Также для детей была организована развлекательная программа с аниматором.В завершении праздника сотрудники полиции и ребята обменялись подарками. Ребята поблагодарили гостей за приятные сюрпризы и положительные эмоции.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29