Участники церемонии вместе с представителем Общественного совета вручили цветы и поздравительные открытки виновницам торжества и пожелали, хранить и приумножать российские традиции...

В рамках Всероссийской акции «8 Марта - В каждый Дом» в ОВМ ОМВД России по району Нагатинский Затон г. Москвы состоялась торжественная церемония вручения 10-ти жительницам района паспортов гражданина Российской Федерации.Вручение паспортов провела начальник отдела по вопросам миграции майор полиции Горина Вера Александровна.Участники церемонии вместе с представителем Общественного совета вручили цветы и поздравительные открытки виновницам торжества и пожелали, хранить и приумножать российские традиции.«Именно женщины вдохновляют нас мужчин на достижение новых высот, делают этот мир добрее и светлее», – отметил председатель Общественного совета при УВД по ЮАО Харис Ильясов.Представительницы прекрасного пола отметили, что получение паспорта в этот день, в торжественной обстановке останется у них в памяти надолго.«Воспользовалась госуслугой по замене паспорта, пришла для получения его в назначенный день и тут такой неожиданный, приятный сюрприз», - отметила 20-летняя Ксения Барковская.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22