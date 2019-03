Компания Xiaomi объявила о выходе на российском рынке своего первого смартфона на Android Go — упрощенной версии операционки Google, которая оптимизирована для слабых устройств. Эта платформа поставляется чистой: какой она была задумана, без лишних приложений и надстроек.

Компания Xiaomi объявила о выходе на российском рынке своего первого смартфона на Android Go — упрощенной версии операционки Google, которая оптимизирована для слабых устройств. Эта платформа поставляется "чистой": какой она была задумана, без "лишних" приложений и надстроек.Правда, в основу Redmi Go легла Android 8.1 Go Edition — не самая последняя версия "облегченной" ОС. Когда и будет ли прошивка обновлена до Android 9 Pie (доступна с августа прошлого года), не уточняется.Новинка комплектуется 5-дюймовым HD-экраном, процессором Qualcomm Snapdragon 425, батареей на 300 мАч. К ней можно подключить две "симки", еще один слот отведен под microSD-карты (емкостью до 128 гигабайт). Спереди установлена 5-мегапиксельная селфи-камера, сзади — основной объектив на 8 мегапикселей. Сканера отпечатков пальцев у этой модели нет.В России продажи Redmi Go начались сегодня. За модель с 1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти просят 5550 рублей, за версию с 1/16 ГБ — 6190 рублей. Купить новинку можно в официальном онлайн-магазине Mi.com, сети Mi Store и "Ситилинке".