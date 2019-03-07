Ей выдали около 375 тысяч рублей
Ей выдали около 375 тысяч рублей
Собинская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. Специалисты ведомства выяснили, что местной жительнице, матери троих детей осенью 2009-го года выдали государственный сертификат на материнский капитал.
В 2017 году женщине разрешили направить средства на улучшение жилищных условий - на оплату приобретаемого жилья. Около 375 тысяч рублей перечислили на счёт продавца. Вскоре приобретённое за счёт средств материнского капитала жильё женщина продала. Таким образом, семья не улучшила свои жилищные условия.
Прокурор обратился в суд с заявлением о взыскании с женщины суммы неосновательного обогащения. Матери придётся вернуть все деньги.