Ей выдали около 375 тысяч рублей

Ей выдали около 375 тысяч рублейСобинская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. Специалисты ведомства выяснили, что местной жительнице, матери троих детей осенью 2009-го года выдали государственный сертификат на материнский капитал.В 2017 году женщине разрешили направить средства на улучшение жилищных условий - на оплату приобретаемого жилья. Около 375 тысяч рублей перечислили на счёт продавца. Вскоре приобретённое за счёт средств материнского капитала жильё женщина продала. Таким образом, семья не улучшила свои жилищные условия.Прокурор обратился в суд с заявлением о взыскании с женщины суммы неосновательного обогащения. Матери придётся вернуть все деньги.