Бездомный ветеран войны Джонни Боббитт из американского округа Берлингтон признался, что вместе с Кейт Макклюр выдумал душещипательную историю, которая позволила ему заработать 400 тысяч долларов на краудфандинге. Теперь паре грозит тюрьма.

Бездомный ветеран войны Джонни Боббитт из американского округа Берлингтон признался, что вместе с Кейт Макклюр выдумал душещипательную историю, которая позволила ему заработать 400 тысяч долларов на краудфандинге. Теперь паре грозит тюрьма, сообщает британская телерадиокомпания BBC.История о добром бездомном была опубликована Макклюр и ее бывшим возлюбленным Д'Амико на краудфандинг-платформе GoFundMe осенью 2018 года.По словам девушки, она решила собрать денег для сердобольного Джонни Боббитта, который на последние 20 долларов купил ей канистру с бензином, когда у Макклюр внезапно кончилось топливо на трассе.Впрочем, вскоре власти заподозрили, что в этой истории что-то нечисто. Спустя некоторое время против Макклюр, Боббита и Марка Д'Амико выдвинули обвинение в сговоре и краже путем обмана.В результате проведенного следствия, изданию, Боббитт признался в сговоре с целью отмывания денег, а Макклюр — в мошенничестве. В настоящий момент женщине грозит тюрьма сроком почти на три года, а бездомному — на срок от шести месяцев до трех лет.