Они залезали в дома и выносили имущество

Они залезали в дома и выносили имуществоПолицейские завершили расследование уголовных дел в отношении ранее судимых жителей Судогодского района.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, 35-летний мужчина с апреля прошлого года по январь этого успел залезть в 5 дачных домов одного из садовых товариществ района, откуда утащил имущество на 5 тысяч рублей.Подозреваемого задержали и заключили под стражу.В совершении аналогичных преступлений обвиняют 58-летнего безработного судогодца. Он залез в 4 дачных дома, разбив окна, и украл оттуда металл и бытовую утварь. Материальный ущерб превысил 10 тысяч рублей.Материалы уголовных дел направлены в суд.