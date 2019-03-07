Перед судом предстанут двое местных жителей, обвиняемых в серии хищений.

Следователями ОМВД России по Судогодскому району завершено расследование уголовных дел в отношении местных жителей. Двое ранее судимых местных жителей обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.158 УК РФ (кража).По версии следствия, 35-летний житель района в период с апреля прошлого года по январь текущего года незаконно проник в пять дачных домов одного из садовых товариществ района, откуда похитил чужое имущество на общую сумму около пяти тысяч рублей.Подозреваемый был задержан оперативными сотрудниками в январе 2019 года в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий.На время следствия фигурант заключен под стражу.Большая часть похищенного изъята и возвращена владельцам.В совершении аналогичных преступлений обвиняется 58-летний безработный судогодец. По версии следствия, мужчина проник в четыре дачных дома одного из садовых товариществ района, разбив оконные стекла, и похитил оттуда металлические изделия и бытовую утварь.Фигурант был задержан сотрудниками полиции на месте преступления с поличным.В ходе следствия причиненный материальный ущерб, превысивший 10800 рублей, возмещен полностью.В настоящее время материалы уголовных дел с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.