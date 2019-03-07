Она везла синтетические наркотики общей массой почти 400 граммов

Она везла синтетические наркотики общей массой почти 400 граммовПолицейские задержали 49-летнюю жительницу Камешковского района. В ее автомобиле оперативники нашли четыре свёртка с порошкообразным веществом.Экспертиза показала, что в свёртках находились синтетические наркотики общей массой почти 400 граммов.Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, дома у задержанной изъяли электронные весы и упаковочные материалы. Выяснилось, что женщина ехала в один из регионов, планируя сбыть там оптовую партию запрещённых веществ.В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. Полицейские устанавливают каналы приобретения наркотиков, проводится проверка на причастность женщины к иным эпизодам противоправной деятельности.