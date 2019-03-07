Сотрудник отдела по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями Воронежской области стал участником крупного коррупционного скандала. Как стало известно, одна воронежская компания готова была заплатить ему четыре миллиона рублей за то, чтобы ее отчетные документы не подвергались проверке.

Сотрудник отдела по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями Воронежской области стал участником крупного коррупционного скандала. Как стало известно, одна воронежская компания готова была заплатить ему четыре миллиона рублей за то, чтобы ее отчетные документы не подвергались проверке, сообщает ГТРК "Воронеж".Если бы сделка состоялась, ее можно было бы назвать своеобразным рекордом среди коррупционных преступлений в регионе. В итоге проведенной силовиками операции опер был задержан и во всем признался. Благодаря чему остался под подпиской о невыезде.Уголовное дело заведено. После всех проверок будет решена дальнейшая судьба подозреваемого, рассказала Наталья Куликова, официальный представитель ГУ МВД по Воронежской области.Всего за прошлый год в области было заведено десять уголовных дел, связанных с коррупцией. Политика борьбы со взяточниками будет жесткой, пообещал новый начальник воронежского ГУ МВД Михаил Бородин.