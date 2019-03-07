Он купил у неизвестных лиц 3 поддельные купюры достоинством 2 тысячи рублей

Он купил у неизвестных лиц 3 поддельные купюры достоинством 2 тысячи рублейЖителя Республики Коми обвиняют в сбыте поддельных денег в Юрьев-Польском. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Молодой человек приехал погостить у родственницы, купил у неизвестных лиц в другом регионе 3 поддельные купюры достоинством 2 тысячи рублей.В середине января юноша сбыл одну из купюр в одном из магазинов. Продавец узнала подозреваемого, когда он пытался расплатиться второй фальшивкой, и сообщила в полицию. Молодого человека задержали.Материалы уголовного дела направлены в суд.