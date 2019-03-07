В ЗАО проверили объекты потребительского рынка и общежития при них на Центральной улице и улице Неверовского, Мичуринском проспекте и Проспекте Вернадского...

Полицейские УВД по ЗАО при силовой поддержке 2 оперативного полка ГУ МВД России по г. Москве и Росгвардии г. Москвы провели комплекс мероприятий на территории Западного административного округа, направленный на пресечение правонарушений в сфере миграционного законодательства.Стражи порядка проверили расположенные в ЗАО объекты потребительского рынка и общежития при них на Центральной улице и улице Неверовского, Мичуринском проспекте и Проспекте Вернадского.За нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлечено 19 граждан, в отношении которых составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», ст.18.17 КоАП РФ «Несоблюдение установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности», ст.18.9 КоАП РФ «Нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства», ст. 19.27 КоАП РФ «Представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета», также был установлен гражданин ближнего зарубежья,находящийся в федеральном розыске по подозрению в уклонении от призыва на военную службу, о чем сообщено инициатору розыска.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93