07.03.2019

2019-03-07 09:36:13

В знаменитом университете обнаружили бомбу

В Глазго нашли взрывное устройство. Его обнаружили в университете Глазго.



Данный инцидент связали с обнаружением самодельных взрывчаток в Лондоне. Пакет никто не трогал до приезда экспертов. Часть зданий университета пришлось эвакуировать, передает телеканал "".