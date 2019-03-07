Идут по пустыне русский и еврей. Русскому делать нечего, так он от тоски анекдоты про евреев рассказывает. В конце концов еврей не выдержал, заплакал и просит русского:
- Иван, не рассказывай больше анекдотов про евреев.
Ваня сжалился:
- Ладно, - говорит, - не буду.
Пять минут проходят в полном молчании. Потом у русского опять зачесался язык:
- Давай анекдот расскажу.
- Но только не про евреев!
- Ну, ладно, не про них, так не про них. Идут, значит, по пустыне два негра - Мойше и Исаак...
еще анекдот!