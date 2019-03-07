Екатерина Варнава пожертвовала нижним бельем ради Максима
Фадеева. Артистка не смогла обидеть продюсера.
Екатерина Варнава пожертвовала нижним бельем ради Максима
Фадеева. Артистка не смогла обидеть продюсера.
Екатерина Варнава участвовала в шоу "Comment Out", которое
выходит на YouTube–канале "Чикен Карри". Актрисе досталось задание, которое
обязывало оставить комментарий под последней публикацией в Instagram чемпиона
по смешанным боевым искусствам Федора Емельяненко.
Проблема заключалась в том, что сообщение, которое надлежало
написать, прямо оскорбляло Максима Фадеева. "Будешь скидываться Максу
Фадееву на абонемент в спортзал? #жирныйнамек", – именно это должна была
опубликовать артистка.
Проигнорировав предложенное задание, Екатерина могла
лишиться нижнего белья: ее соперник известный хореограф Мигель по условиям шоу мог срезать трусики с Варнавы. Меж тем, выяснилось, что исполнить наказание невозможно.
"А если нет трусов,
что тогда? Ну правда без трусов я сегодня. Ну бывает же такое. Я не знала, что
надо трусы надевать на эту программу. Я могу себе это позволить, потому что я
артистка", – заявила Екатерина.
Варнава долго раздумывала над заданием. Она отметила, что во
всем этом ее смущает оскорбительный хештег "жирный намек", ей жалко продюсера,
который борется с лишними килограммами, и она не хотела бы оскорбить его.
Ведущий программы Владимир Маркони намекнул, что шутить с Фадеевым
очень опасно. Влиятельный продюсер может закрыть это шоу. В итоге участники сошлись
на том, что Екатерина снимает бюстгальтер и отдает его на растерзание Мигелю.