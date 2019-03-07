Екатерина Варнава пожертвовала нижним бельем ради Максима Фадеева. Артистка не смогла обидеть продюсера.

Екатерина Варнава пожертвовала нижним бельем ради МаксимаФадеева. Артистка не смогла обидеть продюсера.Екатерина Варнава участвовала в шоу "Comment Out", котороевыходит на YouTube–канале "Чикен Карри". Актрисе досталось задание, котороеобязывало оставить комментарий под последней публикацией в Instagram чемпионапо смешанным боевым искусствам Федора Емельяненко.Проблема заключалась в том, что сообщение, которое надлежалонаписать, прямо оскорбляло Максима Фадеева. "Будешь скидываться МаксуФадееву на абонемент в спортзал? #жирныйнамек", – именно это должна былаопубликовать артистка.Проигнорировав предложенное задание, Екатерина моглалишиться нижнего белья: ее соперник известный хореограф Мигель по условиям шоу мог срезать трусики с Варнавы. Меж тем, выяснилось, что исполнить наказание невозможно."А если нет трусов,что тогда? Ну правда без трусов я сегодня. Ну бывает же такое. Я не знала, чтонадо трусы надевать на эту программу. Я могу себе это позволить, потому что яартистка", – заявила Екатерина.Варнава долго раздумывала над заданием. Она отметила, что вовсем этом ее смущает оскорбительный хештег "жирный намек", ей жалко продюсера,который борется с лишними килограммами, и она не хотела бы оскорбить его.Ведущий программы Владимир Маркони намекнул, что шутить с Фадеевымочень опасно. Влиятельный продюсер может закрыть это шоу. В итоге участники сошлисьна том, что Екатерина снимает бюстгальтер и отдает его на растерзание Мигелю.