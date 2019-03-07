Вдовам и вдовцам Героев России предоставят земельные участники на льготных условиях. По инициативе главы края на Кубани был принят соответствующий закон. Так как эта категория граждан является немногочисленной, им будет оказана адресная помощь.

Вдовам и вдовцам Героев России предоставят земельные участники на льготных условиях. По инициативе главы края на Кубани был принят соответствующий закон. Так как эта категория граждан является немногочисленной, им будет оказана адресная помощь. "Нужно разъяснить права, помочь в выборе земельных участков", — поясняют краевые власти.По данным органов соцзащиты, в настоящий момент на Кубани проживают тридцать пять вдов и вдовцов Героев РФ. Кроме того, есть граждане, которые имеют соответствующий статус и постоянно проживают в крае, но на учете не состоят. Они тоже смогут получить бесплатные участки, но при условии, что льготы не были получены при жизни супругов, — уточнили в Минтруда.Структуры региона окажут органам местного самоуправления необходимую методическую помощь и проведут консультации, сообщает ГТРК "Кубань" со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.