Юный житель Архангельской области вместе с приятелями угнал Жигули и отправился кататься по ближайшим поселкам, но попался на глаза полицейским. Останавливаться он не стал, а после продолжительной погони сбил инспектора ДПС. Камера регистратора запечатлела момент задержания нарушителей.

Юный житель Архангельской области вместе с приятелями угнал "Жигули" и отправился кататься по ближайшим поселкам, но попался на глаза полицейским. Останавливаться он не стал, а после продолжительной погони сбил инспектора ДПС. Камера регистратора запечатлела момент задержания нарушителей.Описанные события произошли во второй половине дня 3 марта. За рулем "семерки" находился 15-летний уроженец Котласа, компанию ему составляли шесть приятелей. Попытка стражей порядка остановить нарушавший правила автомобиль успехом не увенчалась — подросток вжал педаль газа в пол и, игнорируя светофоры, начал уходить от погони.Задержать резвую компанию удалось только в поселке Вычегодский, причем полицейским пришлось перекрывать дорогу. Однако и после этого инспекторам пришлось немало побегать за юным "гонщиком", который не намеревался покидать салон. На кадрах видно, как "Жигули" нарезают круги на асфальте, в то время как один страж порядка пытается перехватить управление автомобилем, а второй едва не оказывается под колесами.Осмотр машины навел оперативников на мысль, что она была угнана — замок зажигания был сломан, из него торчали скрученные провода. Впрочем, найти владельца легковушки пока так и не удалось, а отвечать за проделки 15-летнего водителя, скорее всего, придется его родителям, с которыми он уже воссоединился.Поскольку во время погони инспектор получил травму, подростка по решению суда могут отправить в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.