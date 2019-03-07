Компании Uber не грозит уголовное наказание за аварию с ее беспилотником, в котором погиб человек, а Huawei обошла Apple и Samsung по отгрузкам смартфонов в России в 2018 году. Подробности – в программе Вести.net.

Компании Uber не грозит уголовное наказание за аварию с ее беспилотником, в котором погиб человек, но расследование инцидента продолжается. Как сообщает агенство Associated Press прокурор Аризоны Шейла Полк написала в заключении, что видеозапись ДТП, которое произошло в марте 2018 года не точно отражает момент столкновения.Она рекомендовала вернуть дело в полицию города Темпе для поиска новых доказательств и дополнительного расследования с допросом Рафаэллы Васкес, которая была на водительском месте самоуправляемого автомобиля. Что с ней будет пока неизвестно. Летом прошлого года полиция рассматривала вопрос о предъявлении ей обвинения в непредумышленном убийстве. Во время расследования Рафаэлла Васкес говорила, что сбитая ею Элейн Херзберг появилась будто бы из ниоткуда и она не видела ее до момента столкновения.Однако по итогам расследования эксперты Uber сделали вывод, что страхующий водитель в момент аварии отвлеклась от дороги и смотрела телешоу на своем смартфоне. Что же до собственно беспилотника то там все сложнее. По данным Uber нейросеть была сбита с толку. Бездомная не ехала на велосипеде, а именно вела его, кроме того, велосипед был обвешан пакетами. Машина засекла сначала неопознанный объект, потом переквалифицировала его в автомобиль, потом в велосипед и каждый раз пересчитывала траекторию своего движения.А теперь немного статистики. Huawei обошла Apple и Samsung в России. Аналитическое агенство Canalys опубликовало любопытную статистику по отгрузкам смартфонов в России в 2018 году. Лидер теперь Huawei, который поставил за год 8,4 млн смартфонов, с учетом модели бренда Honor. Подробности – в программе 33Live.Runet.