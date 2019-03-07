Китайский IT-гигант Huawei объявил, что намерен через суд отменить запреты, которыми обложили их американские власти. В чем суть претензий с той и с другой стороны, а также о том, как зарабатывать на беспилотных автомобилях расскажет программа Вести.net.

Китайский IT-гигант Huawei объявил, что намерен через суд отменить запреты, которыми обложили их американские власти. Глобальная история очень долгая, еще до сегодняшней пресс-конференции была пара очень резких заявлений от руководства Huawei, но сегодня позицию оформили окончательно.Суть всего сказанного сводится к том, что обвинения китайцев в шпионаже надумано, якобы американцы даже взломали китайцев, добыли внутренние документы и даже тогда вроде как не смогли найти указаний на некие средства, которые позволили бы перехватывать с помощью оборудования Huawei чужую информацию. Ну и много было сказано про то, что если Вашингтону удастся добиться массового запрета на сотовое оборудование Huawei для сетей 5-го поколения, то проиграют все, включая абонентов в американской глубинке. Huawei изящно намекал на свое техническое превосходство тем, что почти все выступавшие читали свои речи с экранов новейшего складного смартфона Mate X.Перейдем к новостям технологии. В Google придумали как заработать на беспилотных автомобилях. Компания начнет продавать свои лидары сторонним компаниям. Агенcтво Bloomberg пишет, что дочка Alphabet, разработчик для беспилотных машин Waymo готовится стать поставщиком лазерных радаров – приборов, которые измеряют расстояние до объектов, с очень высокой точностью, что и необходимо беспилотникам. Подробности – в программе 33Live.Runet.