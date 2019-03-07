Представительницы прекрасной половины человечества могут бесплатно посетить экспозиции и выставки

Представительницы прекрасной половины человечества могут бесплатно посетить экспозиции и выставкиВладимирские «Палаты» приготовили для прекрасных дам подарок к 8-му марта. В этот весенний день представительницы прекрасной половины человечества могут бесплатно посетить экспозиции и выставки.С 10-ти утра до 5-ти вечера женщин приглашают посмотреть на экспозиции Детского центра — «Русский дом», «Трактир», «Прогулка по старому городу». Дамы смогут полюбоваться картинами в Картинной галерее музея или окунуться в «Минувших дней очарованье», представив себя в роли хозяйки владимирской дворянской усадьбы хоть на мгновение.Для любительниц творчества нашего земляка Алексея Фатьянова распахнёт свои двери выставка «Человек-Песня. К 100-летию Алексея Фатьянова». Узнать много нового можно будет на выставке «Русская история на театральной сцене» из Государственного музея театрального и музыкального искусства Санкт-Петербурга.