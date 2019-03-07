Почтить память нашего земляка, олимпийского чемпиона приглашают всех любителей лыжного спорта

Почтить память нашего земляка, олимпийского чемпиона приглашают всех любителей лыжного спортаВо Владимире состоится одиннадцатый лыжный марафон памяти Алексея Прокуророва. Он пройдёт в это воскресенье, 10 марта, в парке «Дружба». Начало – 11 утра.Откроют эти состязания девочки 2005-2006 года, они пробегут 5 километров. За ними следом стартуют юноши того же возраста, но дистанция марафона возрастёт до 10 километров.Основной старт в гонке на 50 километров придётся на 11:40, в нём будут участвовать юниоры, мужчины и ветераны. Позднее свои силы испытают юниорки и женщины, им предстоит состязаться на дистанции 30 километров.Почтить память нашего земляка, олимпийского чемпиона приглашают всех любителей лыжного спорта.