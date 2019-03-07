Это необходимо в связи с предстоящим праздником Международным женским днем

Это необходимо в связи с предстоящим праздником Международным женским днемУправление гражданской защиты города Владимира предупреждает: накануне Международного женского дня, в целях снижения рисков возникновения происшествий, силы и средства городского звена РСЧС переводятся в режим функционирования «Повышенная готовность».Основная задача руководителей структурных подразделений администрации, руководителей предприятий, организаций и учреждений Владимира - обеспечить выполнение необходимых мероприятий в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера.Управление гражданской защиты Владимир напоминает телефоны для вызова экстренных оперативных служб:пожарные и спасатели- «01»/«101»полиция – «02»/«102»работники газовой службы - «04»/«104»скорая медицинская помощь -«03»/«103»ЕДДС города - «05»; (4922) 53-11-48Единый номер вызова экстренных оперативных служб - «112».