Все они работали в Судогодском районе

Все они работали в Судогодском районеСотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Владимирской области задержали 20 нелегальных мигрантов в Судогодском районе. Всех их обнаружили во время рейда совместно с сотрудниками регионального управления по вопросам миграции на одном из производственных предприятий.В отношении граждан Китая, Таджикистана и Узбекистана правоохранители составили протоколы об административном правонарушении за незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации.