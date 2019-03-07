Некомпетентность или нервный срыв? В США снова ищут скрытый смысл в оговорках президента. На этот раз Трамп перепутал бизнесмена с корпорацией и назвал Тима Кука — Apple. Оснований для беспокойства у президента, действительно, немало. В ближайшие часы суд Вирджинии вынесет приговор бывшему советнику Трампа Манафорту — ему грозит до 25 лет тюрьмы. А экс-адвокат Майкл Коэн уже передал Конгрессу некий компромат.

Некомпетентность или нервный срыв? В США снова ищут скрытый смысл в оговорках президента. На этот раз Трамп перепутал бизнесмена с корпорацией и назвал Тима Кука — Apple. Оснований для беспокойства у президента, действительно, немало. В ближайшие часы суд Вирджинии вынесет приговор бывшему советнику Трампа Манафорту — ему грозит до 25 лет тюрьмы. А экс-адвокат Майкл Коэн уже передал Конгрессу некий компромат.Экс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн уже ходит в Конгресс как на работу. Давать показать против бывшего шефа. Вызвали в четвертый раз. Теперь все проходило за закрытыми дверями. Допрашивал комитет по разведке."Слушания прошли очень хорошо. Я думаю, что член Конгресса удовлетворены моими ответами. Я сказал, что если им нужна какая-то дополнительная информация, они могут в любой момент связаться со мной", — заявил Коэн.Дополнительная информация демократам, конечно понадобится. Тем более что Коэн — после того как его поймали на личных финансовых махинациях — так резко превратился из последовательного защитника Трампа в его пламенного обличителя. И в итоге стал персонажем юмористических шоу.Демократы теперь плотно взялись за бизнес-империю Трампа — пытаются найти сомнительные сделки едва ли не за всю его историю в строительном деле. Срок давности никого не интересует."Поймите, это создает прецедент. Если сегодня мы не проведем процедуру импичмента, то Трамп будет не последним генеральным директором, баллотирующимся на пост президента США и которому всё сходит с рук", — говорит Рашида Тлаиб, член палаты представителей Конгресса США.В итоге количество свидетелей может перевалить за сотню человек и организаций. Первая группа уже получила своего рода "письма счастья" от юридического комитета нижней палаты Конгресса — с вопросами о Трампе."81 человек или организация получили письма. Это позор для страны. Демократы начали свою кампанию против меня уже два с половиной года назад. Люди это понимают и говорят, что это оскорбление президента. Но я в порядке", — заявил Дональд Трамп.Он делает ставку на свои успехи в экономике и привлекает на свою сторону крупнейшие американские корпорации. На совещании по правую руку от президента — глава Apple Тим Кук, которого Трамп очень ценит из-за его должности. Так что перепутал и вместо его фамилии произнес название корпорации."Вы очень много вкладываете в нашу страну. Мы очень ценим это, Тим Эппл!"Слева от президента Трампа сидела его официальный помощник дочь Иванка. Она и ее муж Джаред Кушнер также фигурируют в расследовании демократов — появились сообщения, что допуск к гостайне для родственников Дональд Трамп мог продавить.За всевозможные расследование взялись сразу несколько комитетов нижней палаты конгресса, где у демократов большинство. Но самая важная часть атаки, это те десятки писем, отправленные юридическим комитетом. Ведь если импичмент начнется, то начнется именно там.