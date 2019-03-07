Ксения Собчак похвасталась достижением. Звезда попала в ТОП-50
популярных персон, там же оказались Ольга Бузова и Алла Пугачева.
Ксения Собчак похвасталась достижением. Звезда попала в ТОП-50
популярных персон, там же оказались Ольга Бузова и Алла Пугачева.
В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" Ксения опубликовала
ссылку на рейтинг компании "Медиалогия", которая в том числе занимается
анализом и мониторингом СМИ. Организация опубликовала список самых популярных российских
женщин.
Самой упоминаемой персоной стала официальный представитель
МИД Мария Захарова. На второй строчке оказалась телеведущая Ксения Собчак, на третьем
месте певица Ольга Бузова.
Примечательно, что последняя народная артистка Советского
союза Алла Пугачева не вошла даже в пятерку. Примадонна получила лишь шестое
место. Добавим, что четвертую строчку занял политик Валентина Матвиенко, а
пятую вице-премьер России Татьяна Голикова.
Ниже отмечается, что медиарейтинг построен по количеству
сообщений о персоне в отечественных средствах массовой информации. ТОП
сформирован за период с марта 2018 года по март 2019.
Добавим, что Собчак и Бузова попали в "калашный" ряд известных
женщин-политиков благодаря скандалам в личной жизни. Ксения не сходит со страниц
прессы после того, как в Сети появились слухи о ее романе с режиссером
Константином Богомоловым. Масла в огонь подлил муж телеведущей актер Максим
Виторган, который прилюдно избил предполагаемого соперника. Что касается
Бузовой, то тут стоит признать – Ольга мастер привлекать к себе внимание. Например, недавно на премии "Золотая дорожка" Ольга заявила, что работа
перестала приносить ей удовольствие, теперь она мечтает только о качественном
сексе.
Меж тем, Алла Пугачева уже не может пиарится чередой скандальных событий, в этом смысле Бузова и Собчак давно утерли нос
Примадонне. Алла Борисовна не в том
возрасте. У артистки крепкий брак с юмористом Максимом Галкиным, маленькие дети
и замок в подмосковной деревне.