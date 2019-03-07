Ксения Собчак похвасталась достижением. Звезда попала в ТОП-50 популярных персон, там же оказались Ольга Бузова и Алла Пугачева.

Ксения Собчак похвасталась достижением. Звезда попала в ТОП-50популярных персон, там же оказались Ольга Бузова и Алла Пугачева.В своем Telegram-канале "Кровавая барыня" Ксения опубликовалассылку на рейтинг компании "Медиалогия", которая в том числе занимаетсяанализом и мониторингом СМИ. Организация опубликовала список самых популярных российскихженщин.Самой упоминаемой персоной стала официальный представительМИД Мария Захарова. На второй строчке оказалась телеведущая Ксения Собчак, на третьемместе певица Ольга Бузова.Примечательно, что последняя народная артистка Советскогосоюза Алла Пугачева не вошла даже в пятерку. Примадонна получила лишь шестоеместо. Добавим, что четвертую строчку занял политик Валентина Матвиенко, апятую вице-премьер России Татьяна Голикова.Ниже отмечается, что медиарейтинг построен по количествусообщений о персоне в отечественных средствах массовой информации. ТОПсформирован за период с марта 2018 года по март 2019.Добавим, что Собчак и Бузова попали в "калашный" ряд известныхженщин-политиков благодаря скандалам в личной жизни. Ксения не сходит со страницпрессы после того, как в Сети появились слухи о ее романе с режиссеромКонстантином Богомоловым. Масла в огонь подлил муж телеведущей актер МаксимВиторган, который прилюдно избил предполагаемого соперника. Что касаетсяБузовой, то тут стоит признать – Ольга мастер привлекать к себе внимание. Например, недавно на премии "Золотая дорожка" Ольга заявила, что работаперестала приносить ей удовольствие, теперь она мечтает только о качественномсексе.Меж тем, Алла Пугачева уже не может пиарится чередой скандальных событий, в этом смысле Бузова и Собчак давно утерли носПримадонне. Алла Борисовна не в томвозрасте. У артистки крепкий брак с юмористом Максимом Галкиным, маленькие детии замок в подмосковной деревне.