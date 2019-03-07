Один человек погиб и около 30 пострадали во время взрыва в центре индийского города Джамму. Гранату бросили под автобус. Нападавший уже арестован, по данным полиции он связан с группировкой, которая выступает за отделение Кашмира от Индии. Обстановка в спорном штате обострилась в середине февраля.

Один человек погиб и около 30 пострадали во время взрыва в центре индийского города Джамму. Гранату бросили под автобус. Нападавший уже арестован, по данным полиции он связан с группировкой, которая выступает за отделение Кашмира от Индии. Обстановка в спорном штате обострилась в середине февраля, когда смертник подорвал полицейскую колонну. За атакой последовала череда прямых столкновений между военными Индии и Пакистана — двух стран, обладающих ядерным оружием.Взрывчатка — излюбленное орудие террористов. Вот и сегодня утром в центре Джамму на индийской части спорного штата неизвестный швырнул гранату в толпу людей на автобусной остановке."Похоже, что гранату бросили с дистанции. Она закатилась под автобус и взорвалась", — говорит генеральный инспектор полиции Джамму М.К. Синха.Чем на этот раз ответит Индия? Впервые с начала обострения в дело вступил флот. Пакистан заявил, что засек в своих территориальных водах индийскую субмарину. Командование ВМФ Индии обвинило Исламабад в пропаганде и заявило, что флот, как и вся армия Индии, в полной боевой готовности, но в пакистанские воды не заходил — пока.Обмен авиаударами, чуть не ставший войной, вынудил Индию и Пакистан искать невоенные решения. После получения от индийских спецслужб особого досье Пакистан арестовал более 120 человек из террористической организации "Джаиш-е-Мухаммад" (ООН и рядом стран мира признана террористической).До этого Исламабад отрицал не только обвинения в финансировании "Джаиш-е-Мухаммад", но и сам факт их существования. И вот накануне бывший президент Пакистана Первез Мушарраф из Лондона делает сенсационное заявление: все эти годы пакистанские спецслужбы напрямую руководили действиями террористов против Индии."Я всегда говорил, что "Джаиш-е-Мухаммад" — террористическая организация, и они организовали теракт с участием смертников, пытаясь убить меня. Пакистанские спецслужбы использовали "Джаиш-е-Мухаммад" для организации взрывов в Индии", — заявил Мушарраф.Прилив патриотических настроений по обе стороны границы — один из главных результатов обмена ударами между Индией и Пакистаном и последующих грозных заявлений."Хочу надеяться, что Дели ничего не угрожает, хотя я знаю, что столица всегда была главной мишенью для террористов, но мы чувствуем себя в безопасности", — говорит житель Нью-Дели Шрикант."Конечно, люди реагируют, в том числе и в социальных сетях, потому что это — главное что происходи сейчас в нашей стране", — говорит жительница Нью-Дели Ваншика.В Индии сейчас обсуждают сообщения о пытках в пакистанском плену национального героя — сбитого летчика Абхинандана Вартхамана. Пакистанцы требовали выдать места расположения индийских соединений и секретные коды радиосвязи авиации. Он молчал все 60 часов плена, несмотря на избиения и психологическое давление. Индийские юноши как один отращивают себе "усы Абхинандана", а в Болливуде готовится снимать про него фильм.Когда важно не столько выиграть, сколько не проиграть в общественном мнении, а победителями себя называют и Индия, и Пакистан: нынешнее обострение могло бы вылиться в многомиллиардную войну кликов в Интернете, если бы каждый день в Джамму и Кашмире не продолжали гибнуть люди.