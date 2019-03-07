Анастасия Волочкова присоединилась к съемкам фильма Брат-3: Младший. Артистка станет владелицей салона интим-услуг.

Анастасия Волочкова присоединилась к съемкам фильма "Брат-3:Младший". Артистка станет владелицей салона интим-услуг.Волочкова согласилась на предложение шоумена СтаниславаБарецкого, который планирует сделать продолжение известных картин Алексея Балабанова.Правда, прежде чем согласится, балерина выдвинула условие: чтобы на экране она "выгляделакрасиво"."Я пообещал ей, хоть и заверил, что она и так самаякрасивая женщина, самая уважаемая среди женщин, соответственно, она будет вэтой роли самой красивой и уважаемой", – сообщил шоумен.Барецкий признался, что на предназначенную Волочковой рольактрису найти было сложно. Анастасиясыграет владелицу публичного дома, поэтому согласие балерины его в крайнейстепени обрадовало.Отметим, что вкартине также будет задействован закадычный друг танцовщицы – Никита Джигурда.Громогласный актер сыграет киллера "отстреливающего знаменитостей".Также в фильме появятся Кирилл Руки-Базуки Терешин, лидергруппы "Ленинград" Сергей Шнуров, Вячеслав Дацик,который недавно вышел из тюрьмы и Ольга Бузова. Поющая телеведущая должна исполнить песнюи сыграть саму себя.Отметим, что продюсероригинальной дилогии Сергей Сельянов и Сергей Бодров-старший от съемок Барецкого,мягко говоря, не в восторге. Они не намерены сотрудничать с авторами новойкартины. Об этом сообщает , со ссылкой на РИА Новости.