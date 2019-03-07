Анастасия Волочкова присоединилась к съемкам фильма Брат-3:
Младший. Артистка станет владелицей салона интим-услуг.
Анастасия Волочкова присоединилась к съемкам фильма "Брат-3:
Младший". Артистка станет владелицей салона интим-услуг.
Волочкова согласилась на предложение шоумена Станислава
Барецкого, который планирует сделать продолжение известных картин Алексея Балабанова.
Правда, прежде чем согласится, балерина выдвинула условие: чтобы на экране она "выглядела
красиво".
"Я пообещал ей, хоть и заверил, что она и так самая
красивая женщина, самая уважаемая среди женщин, соответственно, она будет в
этой роли самой красивой и уважаемой", – сообщил шоумен.
Барецкий признался, что на предназначенную Волочковой роль
актрису найти было сложно. Анастасия
сыграет владелицу публичного дома, поэтому согласие балерины его в крайней
степени обрадовало.
Отметим, что в
картине также будет задействован закадычный друг танцовщицы – Никита Джигурда.
Громогласный актер сыграет киллера "отстреливающего знаменитостей".
Также в фильме появятся Кирилл Руки-Базуки Терешин, лидер
группы "Ленинград" Сергей Шнуров, Вячеслав Дацик,
который недавно вышел из тюрьмы и Ольга Бузова. Поющая телеведущая должна исполнить песню
и сыграть саму себя.
Отметим, что продюсер
оригинальной дилогии Сергей Сельянов и Сергей Бодров-старший от съемок Барецкого,
мягко говоря, не в восторге. Они не намерены сотрудничать с авторами новой
картины. Об этом сообщает , со ссылкой на РИА Новости.