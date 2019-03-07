Пелагею на гастролях буквально рвут на части. Каждый желает сфотографироваться со своим кумиром.

Пелагею на гастролях буквально рвут на части. Каждый желает сфотографироваться со своим кумиром.Певица Пелагея успешно совмещает несколько видом деятельности. Популярная исполнительница является не только наставницей в шестом сезоне музыкального шоу "Голос.Дети", но и гастролирующей артисткой. Пелагею рады видеть в любом российском городе.Так, когда Пелагея приехала в Воронеж, фанаты ее обступили со всех сторон. Каждый хотел сняться со своей любимицей. Артистка никому не отказала, но настоятельно указала, как нужно это сделать. "Не снимайте меня снизу. А то потом напишут, что Пелагея опять в дверь не заходит. А это знаете почему? Потому что снизу снимаете! Я все-таки девочка, мне хочется быть красивой!" – цитирует Пелагею .Артистка явно лукавит. Исполнительница народных песен вот уже много лет демонстрирует великолепную фигуру. Даже после рождения дочери Пелагея в кратчайшие сроки вернулась к идеальным пропорциям. К тому же исполнительница очень мудро подходит к выбору нарядов. Артистка предпочитает одежду, выгодно подчеркивающую достоинства фигуры и скрывающую ее недостатки (если таковые вообще есть).Впрочем, в Сети ходят слухи, что в борьбе за красоту Пелагея прибегла к помощи специалистов. Якобы артистка вставила виниры, отчего ее улыбка и лицо в целом сильно изменились.