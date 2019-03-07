Прохожие скрутили сбежавшего четыре дня назад из томского кафе и четыре дня блуждавшего по городу оленя. Очевидцы сняли животное на видео.

Прохожие скрутили сбежавшего четыре дня назад из томского кафе и четыре дня блуждавшего по городу оленя. Очевидцы сняли животное на видео."Мы его разыскивали с понедельника, не могли найти. Он убежал во время кормления. У него в загоне образовался небольшой бугорок, благодаря чему он смог выпрыгнуть", — рассказал управляющий шашлычной "Гоар" Арсен Тачатян.В четверг с утра в соцсетях начали появляться фотографии и ролики с бегающим по улицам оленем. Судя по кадрам, напуганное парнокопытное проделало путь от Коммунального моста до Московского тракта."На пост вышел новый гаишник. Новую форму сотрудникам выдали. Залазь в машину, я тебя довезу, друган! Беги через забор, пока не съели тебя!" — наставлял животное автолюбитель.Спустя пару часов оленя поймали, причем сделали это прохожие, у которых он просил еду. На кадрах видно, как несколько мужчин удерживают на земле беглеца, тогда как другие спутывают ему ноги."Сейчас олень уже у нас. Каких-то видимых повреждений он не получил, но мы все равно планируем обратиться к ветеринарам", — пообещал директор шашлычной.