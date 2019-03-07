Вера Брежнева рассказала, что сравнила себя с так называемыми красавицами из Instagram и сделала неутешительные выводы о себе. Певица призналась, что даже поддалась модному веянию и попыталась подогнать себя под стандарты красоты.

Вера Брежнева рассказала, что сравнила себя с так называемыми красавицами из Instagram и сделала неутешительные выводы о себе. Певица призналась, что даже поддалась модному веянию и попыталась подогнать себя под стандарты красоты.Вера Брежнева считается одной из самых привлекательных исполнительниц на отечественной эстраде. Артистка поражает поклонников своей стройной фигурой, светлыми волосами и раскрепощенностью. Однако сама певица призналась, что и у нее есть недовольство собственной внешностью.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Вера Брежнева опубликовала селфи и порассуждала о современных стандартах красоты. "Знаете, сейчас удивительная тенденция, так много внимания придается внешнему несовершенству... То есть ты не можешь быть самим собой. Тебе обязательно "интернет-эксперты" посоветуют что-то изменить, вколоть, улучшить, апгрейдить", – отметила Вера Брежнева.Певица сделала вывод, что из-за общественного давления женщины перестали себя принимать, не могут полюбить себя и свои особенности. В результате они стремятся переделать себя и становятся практически идентичными. За примерами ходить далеко не нужно, просто надо войти в Instagram."Сейчас я не хочу никого обидеть, но ресницы в виде шапки над глазом, чрезмерно увеличенные губы, заблокированный ботоксом лоб без эмоций – дань странной моде. И главное – все становятся одинаковыми (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – констатировала Вера Брежнева.Певица призналась, что в какой-то момент поддалась этому модному веянию. "Я тоже не железная. Смотрела на все это, думала, какие они идеальные, потом смотрела на себя, видела разницу, думала , может и мне что то с собой сделать.... даже пробовала какие-то процедуры, и, к счастью, не кардинальные, но сразу понимала, что это не мое. Возвращалась к себе", – рассказала артистка.призналась, что ей нравится ее лицо, "нормальное, настоящее". При этом она не скрывает, что регулярно ухаживает за ним, но без радикальных вмешательств. В результате, в свои 37 лет она собой довольна. "Да , это произошло не сразу. Потому что общество в большинстве навязывает свои рамки и каноны. А мне они сильно не нравятся.. поэтому пришлось разобраться с самой собой", – заключила .