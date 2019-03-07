Следователи детально изучат все факты

Следователи детально изучат все фактыСледКом назначил проверку в школе №1 в Юрьев-Польском. По информации СМИ, педагог учебного учреждения избивала детей.Как следует из опубликованного материала, несколько родителей первоклассников пожаловались на то, что во во время уроков педагог якобы применяла недозволенные методы воспитания и обращения со школьниками. По мнению родителей, неадекватное грубое поведение учителя, могло вызвать у детей психологическое расстройство.Следователи немедленно проверят эти факты, оценят ситуацию и примут меры к обеспечению безопасного пребывания детей в школе.