Скандальные слова депутата Волгоградской областной Думы Гасана Набиева о том, что маленькие пенсии получают лишь алкаши и тунеядцы, будут обсуждаться на ближайшем заседании регионального актива партии Единой России. Об этом сообщил в прямом эфире программы 60 минут секретарь волгоградского отделения партии Сергей Горняков.

Скандальные слова депутата Волгоградской областной Думы Гасана Набиева о том, что маленькие пенсии получают лишь "алкаши и тунеядцы", будут обсуждаться на ближайшем заседании регионального актива партии "Единой России". Об этом сообщил в прямом эфире программы "60 минут" секретарь волгоградского отделения партии Сергей Горняков."На внеочередном заседании Волгоградской областной Думы рассматривался закон об индексации пенсий неработающих пенсионеров. К сожалению, Гасан Набиев позволил себе некорректное высказывание о том, что малоимущие граждане сами виноваты в своем материальном положении", — сказал Горняков."Люди, наделенные властью, должны нести ответственность за свои слова и быть более бдительными, когда выражают свою точку зрения. Региональное отделение партии приносит свои извинения по поводу резкого выступления Гасана Набиева", — подчеркнул волгоградский секретарь "Единой России".Извинился и сам Набиев. Кстати, из справки о доходах следует, что в 2016-2017 годах он заработал 70 миллионов рублей. То есть, примерно, по три миллиона рублей в месяц.