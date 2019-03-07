Роскошь и безопасность – эти качества автомобиля Aurus впечатлили западных экспертов. Российский бренд поставили в один ряд с Rolls-Royce и Bentley.

Роскошь и безопасность – эти качества автомобиля Aurusвпечатлили западных экспертов. Российский бренд поставили в один ряд сRolls-Royce и Bentley.Автомобили российского бренда Aurus презентовали наавтосалоне в Женеве 6 марта. Зарубежные эксперты оценили новинку отечественногоавтопрома очень высоко. "Лимузин Путина", с их точки зрения, ничем неуступает Rolls-Royce и Bentley.Лимузин от , впервые был показан в день инаугурацииВладимира Путина, 7 мая 2018 года. Теперь российский лидер передвигается наэтом автомобиле. Модель уже тогда получила высокие оценки экспертов и попала в пятеркулучших президентских авто мира."Эти роскошные автомобили российского производствастилистически напоминают Rolls-Royce", – приводит слова эксперта из США Ura.ru. Специалист признал, что салон современногороссийского лимузина достоин высших похвал. Кожаная обивка, а также акценты наметаллических и деревянных деталях отделки салона, по мнению эксперта, "роскошны".—рыночное название семейства автомобилей класса люкс,предназначенных для первых лиц государства. Помимо лимузина и седана, в неговходят минивэн и внедорожник. Разработкой проекта под кодовым названием"Кортеж" занимается госинститут НАМИ. Ориентировочная цена машин подбрендом Aurus – от 10 миллионов рублей.Как отметили американские эксперты, автомобили марки высокотехнологичны.Они укомплектованы цифровой приборной панелью, информационно-развлекательнойсистемой с широким экраном и двухэкранной системой для пассажиров,установленной на задних сиденьях. Главное же – каждый покупатель сможет всенастроить сообразно личным предпочтениям.