Роскошь и безопасность – эти качества автомобиля Aurus
впечатлили западных экспертов. Российский бренд поставили в один ряд с
Rolls-Royce и Bentley.
Роскошь и безопасность – эти качества автомобиля Aurus
впечатлили западных экспертов. Российский бренд поставили в один ряд с
Rolls-Royce и Bentley.
Автомобили российского бренда Aurus презентовали на
автосалоне в Женеве 6 марта. Зарубежные эксперты оценили новинку отечественного
автопрома очень высоко. "Лимузин Путина", с их точки зрения, ничем не
уступает Rolls-Royce и Bentley.
Лимузин от , впервые был показан в день инаугурации
Владимира Путина, 7 мая 2018 года. Теперь российский лидер передвигается на
этом автомобиле. Модель уже тогда получила высокие оценки экспертов и попала в пятерку
лучших президентских авто мира.
"Эти роскошные автомобили российского производства
стилистически напоминают Rolls-Royce", – приводит слова эксперта из США Ura.ru. Специалист признал, что салон современного
российского лимузина достоин высших похвал. Кожаная обивка, а также акценты на
металлических и деревянных деталях отделки салона, по мнению эксперта, "роскошны".
—рыночное название семейства автомобилей класса люкс,
предназначенных для первых лиц государства. Помимо лимузина и седана, в него
входят минивэн и внедорожник. Разработкой проекта под кодовым названием
"Кортеж" занимается госинститут НАМИ. Ориентировочная цена машин под
брендом Aurus – от 10 миллионов рублей.
Как отметили американские эксперты, автомобили марки высокотехнологичны.
Они укомплектованы цифровой приборной панелью, информационно-развлекательной
системой с широким экраном и двухэкранной системой для пассажиров,
установленной на задних сиденьях. Главное же – каждый покупатель сможет все
настроить сообразно личным предпочтениям.