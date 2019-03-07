Если актер Владимир Зеленский победит на президентских выборах, то он начнет переговоры с Москвой о мире, уверены украинские националисты. Они намерены не допустить комика к власти. В противном случае, полагают радикалы, Украину ждет проигрыш и капитуляция.
Если актер Владимир Зеленский победит на президентских выборах, то он начнет переговоры с Москвой о мире, уверены украинские националисты. Они намерены не допустить комика к власти. В противном случае, полагают радикалы, Украину ждет проигрыш и капитуляция.
Киеву нужна только победа, но вместо этого политики Незалежной
спорят о том, как бы достичь мира с восточным соседом. Об этом заявил лидер
запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"
Андрей Тарасенко.
Зеленский, по словам радикала, много лет выстраивает
негативный образ украинца, "издевается над всем украинским в
принципе". По мнению Тарасенко, такие высказывания кандидата в президенты недопустимы.
Лично юморист за стол с президентом России Владимиром Путиным
вряд ли сядет, полагает националист. Тарасенко уверен, что переговорами будут заниматься те, кто стоит за
комиком.
Националист не исключил, что Россия оказывает влияние на
избирательную кампанию. "Они ведут гибридную войну, гибридную
информационную войну и так же гибридно могут влиять на него", – пояснил
Тарасенко в интервью каналу Guildhall.
Войну в Донбассе можно остановить только путем переговоров,
уверен Зеленский. Первым шагом должно стать прекращение огня. Несмотря на
множество договоренностей, стрельба на линии разграничения ополченцев и
украинской армии не утихает.
По мнению Зеленского, в основе мирного плана должны лежать
минские соглашения. Нынешние власти в Киеве при полном попустительстве Запада
выполнять их не собираются.
Владимир является абсолютным лидером предвыборной
гонки. За несколько недель до выборов президента Украины – 2019 комик может претендовать
на 25% голосов тех, кто придет к избирательным урнам. Всего на главный
государственный пост претендуют 44 человека.