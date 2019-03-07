Если актер Владимир Зеленский победит на президентских выборах, то он начнет переговоры с Москвой о мире, уверены украинские националисты. Они намерены не допустить комика к власти. В противном случае, полагают радикалы, Украину ждет проигрыш и капитуляция.

Если актер Владимир Зеленский победит на президентских выборах, то он начнет переговоры с Москвой о мире, уверены украинские националисты. Они намерены не допустить комика к власти. В противном случае, полагают радикалы, Украину ждет проигрыш и капитуляция.Киеву нужна только победа, но вместо этого политики Незалежнойспорят о том, как бы достичь мира с восточным соседом. Об этом заявил лидерзапрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор"Андрей Тарасенко.Зеленский, по словам радикала, много лет выстраиваетнегативный образ украинца, "издевается над всем украинским впринципе". По мнению Тарасенко, такие высказывания кандидата в президенты недопустимы.Лично юморист за стол с президентом России Владимиром Путинымвряд ли сядет, полагает националист. Тарасенко уверен, что переговорами будут заниматься те, кто стоит закомиком.Националист не исключил, что Россия оказывает влияние наизбирательную кампанию. "Они ведут гибридную войну, гибриднуюинформационную войну и так же гибридно могут влиять на него", – пояснилТарасенко в интервью каналу Guildhall.Войну в Донбассе можно остановить только путем переговоров,уверен Зеленский. Первым шагом должно стать прекращение огня. Несмотря намножество договоренностей, стрельба на линии разграничения ополченцев иукраинской армии не утихает.По мнению Зеленского, в основе мирного плана должны лежатьминские соглашения. Нынешние власти в Киеве при полном попустительстве Западавыполнять их не собираются.Владимир является абсолютным лидером предвыборнойгонки. За несколько недель до выборов президента Украины – 2019 комик может претендоватьна 25% голосов тех, кто придет к избирательным урнам. Всего на главныйгосударственный пост претендуют 44 человека.