Екатерина Терешкович была срочно госпитализирована после вечеринки. Как сообщают врачи, жена Гогена Солнцева получила травму ноги и временно потеряла память.

Екатерина Терешкович была срочно госпитализирована после вечеринки. Как сообщают врачи, жена Гогена Солнцева получила травму ноги и временно потеряла память.Недавно шоумен принял участие в съемках нового выпуска программы "Прямой эфир", во время которой рассказал о несчастье, которое постигло его семью. По словам звезды, все началось с вечеринки в стриптиз-клубе, куда супруга отправилась с подругами тайно.Гоген Солнцев отметил, что лично помогал жене собираться на встречу, но в то время он не знал об истинных планах избранницы. "Катю я собирал на юбилей Натальи Борисовны и совершенно не подозревал о каких-то моментах, которые могут навредить и мне, и ей", – поделился он.После вечеринки Терешкович внезапно почувствовала себя плохо. Как утверждает шоумен, на ее состоянии "сказались провокационные действия ее подруг, связанных с ночными гулянками и алкоголем". Женщина была срочно доставлена в больницу. Корреспондент, побывавший в клинике, сообщил, что врачи диагностировали у Елены временную потерю памяти – амнезию.обвинил в случившемся подруг жены. "Они ее напоили, они сняли все на камеру, и специально мне отправили ночью. Через два дня она впала в кому. Они еще и ногу ей проломили", – передает его слова .Дочь Терешкович призналась, что узнала страшную новость только в студии. Полина Давыдова возложила часть вины на шоумена. Она рассказала, что ее мать длительное время страдала от алкогольной зависимости, и потому супругу не следовало отпускать ее в клуб.