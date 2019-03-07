Керлингистки сборной России обеспечили себе выход в плей-офф турнира XXIX зимней Универсиады, которая проходит в Красноярске. Не повлияло на позиции россиянок даже поражение в седьмом матче группового этапа от соперниц из Канады.

Керлингистки сборной России обеспечили себе выход в плей-офф турнира XXIX зимней Универсиады, которая проходит в Красноярске. Не повлияло на позиции россиянок даже поражение в седьмом матче группового этапа от соперниц из Канады.Встреча завершилась минимальным поражением сборной России со счетом 8:9. За российскую команду выступали Ульяна Васильева в роли скипа, Мария Комарова, Екатерина Кузьмина, Анастасия Даньшина и Анна Веневцева.Российские керлингистки с пятью победами и двумя поражениями делят уже не опустятся ниже шестого места, являющегося гарантом выхода в плей-офф. На данный момент россиянки делят вторую строчку с Великобританией, Южной Кореей и Канадой.Следующим соперником сборной России по группе станет команда Чехии. Встреча состоится в четверг.