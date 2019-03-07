Оплачивая покупки чужой кредитной банковской картой, мужчина похитил 70 тысяч рублей

5 марта в дежурную часть МО МВД России «Муромский» с заявлением о хищении денежных средств с кредитной карты обратился 42-летний местный житель. Мужчина пояснил, что получил смс сообщение о блокировке кредитной карты, после чего в кредитно-финансовом учреждении узнал о списании со счета 70 тысяч рублей, при этом данной картой он длительное время не пользовался.Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия, в том числе проанализировали информацию о платежах по карте, в результате чего по подозрению в причастности к хищению денежных средств был задержан 53-летний безработный житель города Мурома.Задержанный свою вину признал и пояснил, что в конце февраля текущего года в одном из баров районного центра вместе с потерпевшим распивал спиртное и для оплаты заказа получил от него банковскую карту, которую впоследствии владельцу не вернул. В дальнейшем злоумышленник неоднократно использовал карту для совершения покупок в автомагазинах районного центра. Когда денежные операции по карте были заблокированы, выбросил ее.Следственным отделом МО МВД России «Муромский» в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.159.3 УК РФ (мошенничество с использованием электронных средств платежа).Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года.