Ведущая программ Секрет на миллион и Звезды сошлись на телеканале НТВ в своем Instagram опубликовала кадры со съемочной площадки одного из шоу. Снимки прокомментировал друг Леры Кудрявцевой Андрей Разыграев.

Ведущая программ "Секрет на миллион" и"Звезды сошлись" на телеканале НТВ в своем Instagram опубликовала кадры сосъемочной площадки одного из шоу. Снимки прокомментировал друг Леры КудрявцевойАндрей Разыграев.Телеведущая поделилась фотопрограммы "10 самых" телеканала "Муз-ТВ". "Моя любимая команда", —подписала снимки телезвезда. Кадры собрали массу комментариев поклонников 47-летнейЛеры Кудрявцевой.В частности,не остался равнодушным к фото и приятель ведущей, с которым она дружим многолет – шоумен Андрей Разыграев. Он "облизнулся" на супругу хоккеиста Игоря Макарова,сделав Лере Кудрявцевой комплимент. "И ведь досталась же кому-то такая", -высказался Разыграев. Снабдив свой комментарий смайликами – сердечками и поцелуем."Хорошенькая, роскошная","Леночка, Вы такая яркая от природы, что Вам нужны сдержанные наряды. Выкрасивы сами по себе!", "Лерочка, как всегда, удивляете макияжем, стилем,модной одеждой. Просто прелесть", – отметили поклонники Леры Кудрявцевой. Они сошлисьво мнении, что телеведущая хороша в любом образе и наряде.Примечательно, что в своем микроблоге редкорассказывает о своей семимесячной дочери Марии. Однако недавно телеведущая опубликовалав Stories кадры с малышкой, которая только-только стала учиться ползать.Как писали "Дни.ру",Маша – второй ребенок , которого теледива родила от мужа ИгоряМакарова. У ведущей есть и взрослый сын – 28-летний Жан Ленюк.