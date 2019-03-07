Ведущая программ Секрет на миллион и
Звезды сошлись на телеканале НТВ в своем Instagram опубликовала кадры со
съемочной площадки одного из шоу. Снимки прокомментировал друг Леры Кудрявцевой
Андрей Разыграев.
Ведущая программ "Секрет на миллион" и
"Звезды сошлись" на телеканале НТВ в своем Instagram опубликовала кадры со
съемочной площадки одного из шоу. Снимки прокомментировал друг Леры Кудрявцевой
Андрей Разыграев.
Телеведущая поделилась фото
программы "10 самых" телеканала "Муз-ТВ". "Моя любимая команда", —
подписала снимки телезвезда. Кадры собрали массу комментариев поклонников 47-летней
Леры Кудрявцевой.
В частности,
не остался равнодушным к фото и приятель ведущей, с которым она дружим много
лет – шоумен Андрей Разыграев. Он "облизнулся" на супругу хоккеиста Игоря Макарова,
сделав Лере Кудрявцевой комплимент. "И ведь досталась же кому-то такая", -
высказался Разыграев. Снабдив свой комментарий смайликами – сердечками и поцелуем.
"Хорошенькая, роскошная",
"Леночка, Вы такая яркая от природы, что Вам нужны сдержанные наряды. Вы
красивы сами по себе!", "Лерочка, как всегда, удивляете макияжем, стилем,
модной одеждой. Просто прелесть", – отметили поклонники Леры Кудрявцевой. Они сошлись
во мнении, что телеведущая хороша в любом образе и наряде.
Примечательно, что в своем микроблоге редко
рассказывает о своей семимесячной дочери Марии. Однако недавно телеведущая опубликовала
в Stories кадры с малышкой, которая только-только стала учиться ползать.
Как писали "Дни.ру",
Маша – второй ребенок , которого теледива родила от мужа Игоря
Макарова. У ведущей есть и взрослый сын – 28-летний Жан Ленюк.