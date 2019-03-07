Заем в микрофинансовой организации лишил жилья звезду российских сериалов. Известный актер Сергей Фролов с женой и детьми оказался на улице. Приставы не позволили им даже забрать ценные вещи и документы.

Заем в микрофинансовой организации лишил жилья звездуроссийских сериалов. Известный актер Сергей Фролов с женой и детьми оказался наулице. Приставы не позволили им даже забрать ценные вещи и документы.Кредит на ремонт в 600 тысяч рублей под 28% годовых и залогнедвижимости взяла в микрофинансовой организации мать . Погасить его женщина не смогла, и в 2017 году квартиру выставили наторги.6 марта неизвестные ворвались в квартиру, предварительно вырезавзамки, после чего судебные приставы провели опись имущества. Актер обратился вполицию, однако там не смогли ему помочь. По словам Сергея Фролова, новыйсобственник ударил его жену, когда та хотела забрать ценные вещи. В результатесемья оказалась на лестничной площадке перед закрытой дверью, передаетПо словам директора актера Натальи Грановской, во времязахвата квартиры так называемый "судебный пристав" избил ребенкаФролова. Досталось и самой Наталье. "Голова страшно болит, рукаопухла", – написала директор, добавив, что в итоге приставы сбежали сместа происшествия.Актер известен по ролям в фильмах "Шпион", "Саранча", "Везучий случай", "Ландыш серебристый 2". Он играл в сериалах "Грозовые ворота" и "Пепел", напоминаетВидеообращение появилось вFacebook, на странице друга Фролова. Актер подчеркнул, что в деле неторигиналов документов о проведении аукциона – поэтому его можно назватьфиктивным. По словам звезды сериалов, мошенники таким способом лишили жилья болеедесятка человек. С такими же, как он, потерпевшими Фролов встретился в суде,куда ему пришлось обратиться.