Заем в микрофинансовой организации лишил жилья звезду
российских сериалов. Известный актер Сергей Фролов с женой и детьми оказался на
улице. Приставы не позволили им даже забрать ценные вещи и документы.
Заем в микрофинансовой организации лишил жилья звезду
российских сериалов. Известный актер Сергей Фролов с женой и детьми оказался на
улице. Приставы не позволили им даже забрать ценные вещи и документы.
Кредит на ремонт в 600 тысяч рублей под 28% годовых и залог
недвижимости взяла в микрофинансовой организации мать . Погасить его женщина не смогла, и в 2017 году квартиру выставили на
торги.
6 марта неизвестные ворвались в квартиру, предварительно вырезав
замки, после чего судебные приставы провели опись имущества. Актер обратился в
полицию, однако там не смогли ему помочь. По словам Сергея Фролова, новый
собственник ударил его жену, когда та хотела забрать ценные вещи. В результате
семья оказалась на лестничной площадке перед закрытой дверью, передает
.
По словам директора актера Натальи Грановской, во время
захвата квартиры так называемый "судебный пристав" избил ребенка
Фролова. Досталось и самой Наталье. "Голова страшно болит, рука
опухла", – написала директор, добавив, что в итоге приставы сбежали с
места происшествия.
Актер известен по ролям в фильмах "Шпион", "Саранча", "Везучий случай", "Ландыш серебристый 2". Он играл в сериалах "Грозовые ворота" и "Пепел", напоминает
Видеообращение появилось в
Facebook, на странице друга Фролова. Актер подчеркнул, что в деле нет
оригиналов документов о проведении аукциона – поэтому его можно назвать
фиктивным. По словам звезды сериалов, мошенники таким способом лишили жилья более
десятка человек. С такими же, как он, потерпевшими Фролов встретился в суде,
куда ему пришлось обратиться.