Альфа-банк разблокировал карты клиентов, заблокированные ранее из-за возможной компрометации. По словам представителя банка, блокировка карт была начата после получения информации о возможной компрометации их номеров.

Альфа-банк разблокировал карты клиентов, заблокированные ранее из-за возможной компрометации. По словам представителя банка, блокировка карт была начата после получения информации о возможной компрометации их номеров.После того как банк убедился в отсутствии в данный момент угрозы для средств клиентов, процесс блокировки карт остановили. По состоянию на 16:00 по московскому времени банк разблокировал все карты, заблокированные ранее из-за подозрений в компрометации.Для полной безопасности все карты, которых коснулась эта блокировка и разблокировка, в ближайшее время будут бесплатно перевыпущены, рассказал представитель банка "Интерфаксу".Ранее в Альфа-банке сообщили, что сведения об утечке поступили от одной из платежных систем. Банк блокировал доступ к картам с целью обезопасить деньги клиентов от хищения мошенниками. Сколько именно карт могло быть скомпрометировано, Альфа-банк не сообщил.Жалобы клиентов Альфа-банка на блокировку карт стали появляться в соцсетях в субботу, 7 марта. По словам одного из клиентов, о блокировке он узнал после неудачной попытки расплатиться картой в магазине.